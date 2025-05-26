Osmangazi Belediyesi, her ay belli bir bilimsel temayla düzenlediği etkinlikle ilçenin farklı köy ve mahallelerinde vatandaşları bilimle buluşturuyor. Bu buluşmaların 10’uncusu ‘Dünya Işık Günü’ temasıyla Gündoğdu Köyü’nde gerçekleşti. Etkinliğe katılanlara bilim eğitimi uzmanları ve amatör astronomlar tarafından ışığın insan hayatındaki önemini, bilim ve teknolojide geliştiği yer ve ışığın tüm boyutları anlatıldı. Etkinlikte ayrıca katılımcılara ışığın aydınlık ve karanlık yüzü anlatılarak ışığın yaşamlarındaki önemini fark etmeleri sağlanmaya çalışıldı. Anlatımların ardından etkinliğe katılanlara uzay temalı müzik dinletisi eşliğinde teleskopla Jüpiter, Mars ve çift yıldız gözlemi yaptırıldı.

‘Işık hayatımızı çok zenginleştiriyor’

Her ay farklı temalarda buluşmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Başkanı Cem Özkan ‘Osmangazi Belediyesi ile kulübümüz son bir yıldır her ay belli bilimsel temalarla, Osmangazi kentinin çeşitli bölgelerinde halk bilim buluşmaları ve köylerde köy bilim buluşmaları etkinlikleri gerçekleştiriyor. Burada amacımız insanlara köydeki insanları popüler bilim faaliyetleriyle bilime yaklaştırmak. Kentteki insanları kırsal alana getirerek ortak bir etkinlikte buluşturmayı hedefliyoruz. Her ay farklı temalarda buluşmalar gerçekleştiriyoruz. Bu ay ki etkinliğimizin temasını, ‘Dünya Işık Günü’ olarak belirledik. Etkinlikte ışığın insan hayatındaki önemini vurguladık, bilim ve teknolojide geliştiği yeri anlattık. Burada ışığı her boyutuyla köy halkına anlattık. Işık hayatımızı çok zenginleştiriyor ama ışığın hoyratça ve bilinçsizce kullanımı şehir hayatındaki insanları bir anlamdan da ışık kirliliğe maruz bıraktığını göstererek anlattık. Etkinlikte ışık kirliliği ölçümleri yaparak bunu buradaki vatandaşlara gösterdik. Burada teleskoplarımızı kurup gezegen gözlemleri yaptık’ dedi.

‘Işığın tarihsel olarak insanlık tarihindeki yerini konuştuk’

Işığı daha yakından tanımak için bir araya geldiklerini belirten Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi Azize Malay, "Işık teknolojileri üzerine çalışmalar yapmaktayım. Bunu topluma nasıl öğretebiliriz bunun üzerine çalışıyorum. Işığı daha yakından tanımak için bir araya geldik. Bunun bir yolunda astronomik gözlem yıldızlar bize en küçük temel ışık parçacıkları olarak bize kaynak sağlıyorlar. Bugün burada ışığı daha temelinde konuşacağız. Işığın tarihsel olarak insanlık tarihindeki yerini konuştuk. Işık özellikle 21'inci yüz yılda hayatımızın inanılmaz bir parçası ve her yerde biz ışığa baktığımızda küçük ve büyük Işık kaynaklarını görüyoruz ama telefonlarımızdaki ekranlarındaki Işık kaynaklarından tutun da göremediğimiz bir çok yerde Işık var. Işık 21'inci yüzyılın ilerleyen ve gelişen yenilikçi bir alanı ve teknoloji kaynağı, 19'uncu yüzyıl buharla, 20'inci yüzyıl elektrikle geliştiyse 21'inci yüzyılda ışıkla gelişecektir. Burada bu yüzden ışığı konuşmak için toplandık. Osmangazi Belediyesi ve BAAK Kulübüne bana bu imkanı sağladığı ve beni buraya davet ettiği için çok teşekkür ederim’ şeklinde konuştu.

Ekinliğin sonunda Osmangazi Belediye Başkan Yardımcı Mutlu Esendemir, Bursa Uludağ Üniversitesi Araştırma Görevlisi Azize Malay’a günün anısına hediye takdim etti.