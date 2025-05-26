Sönmez Holding bir süre önce medya sektöründen çekilmiş; AS TV, Radyo S ve Bursa Hakimiyet gazetesi eski bakan, Artvin Milletvekili Faruk Çelik’in de içinde olduğu söylenen ACG Medya’ya satılmıştı. O dönem ortaklardan birinin Çelebi İnşaat olduğu basına yansımıştı. Gelinen süreçte ortaklar arasında yol ayrıldı. Kulis bilgiyi Yüksel Baysal, bursasaati.com’daki köşesinde yazdı.

Buna göre AS TV ile Radyo S, Norm Haber sitesinin sahibi Necati Çelebi’ye devredildi. Bursa Hakimiyet ile bursahakimiyet.com.tr ise Faruk Çelik’te kaldı. Medyanın faaliyet gösterdiği Celal Sönmez’e ait İstanbul yolundaki bina da boşaltılacak. Bursa Hakimiyet gazetesi, Beşevler’de Faruk Çelik’in daha önce oturduğu giriş katında faaliyete geçerken, Çelebiler ise AS TV’yi Ata Bulvarı’ndaki kendilerine ait binaya taşıyacak.