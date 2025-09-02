Genç nesillerin iş hayatında başarılı olması için çalışmalar yapan Osmangazi Belediyesi, düzenlediği “Girişimci Kafası” söyleşileri ile iş hayatında sıfırdan başlayarak büyük başarılar elde etmiş girişimcileri gençler bir araya getiriyor. Düzenlenen söyleşide iş hayatında büyük başarılar elde etmiş Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, sıfırdan başlayarak bugün şirketini tüm dünyada entegre yatak tesislerinin yüzde 60’ından fazlasını üretir hale getirme sürecini ve iş hayatındaki tecrübelerini gençlerle paylaştı.

Gençlerimiz dünya markaları oluşturarak dünyada söz sahibi olabilir

Bulgaristan’dan Türkiye’ye 1989 yılında 27 yaşında geldiğini ifade eden Elektroteks Yönetim Kurulu Başkanı Osman Güler, “Türkiye’ye geldikten 9 ay sonra bir şirketin elektronik bölümünde çalıştım ve 1990 yılında kendi şirketimi olan Güler Elektriği kurdum. 1995 yılında Elektroteks firmasını faaliyete geçirdim. Firmamız şuanda yatak üreticilerine yatak üretim tesisleri kuruyor. Dünya’da bu alanda en büyük şirketiz. Tüm dünyada entegre yatak tesislerinin yüzde 60’ından fazlasını biz yapıyoruz. Bununla birlikte yatak sektörüne paralel sünger üreticilerine komple üretim tesisleri yapıyoruz. Bu alanda da kısa sürede iyi bir yol aldık. Dünya’da en iyi 3 firmadan biriyiz. Bugün genç kardeşlerimizle hayat tecrübelerimizi paylaşacağız. En önemlisi bir çok gencimiz hayatta bir şeyleri başarmanın çok zor olduğunu düşünüyor. Ben ise tam aksine çok zor olmadığını yeterince çaba gösterip hedeflerine çok güzel kenetlendiği zaman kişiler çok iyi yerlere gelebilir. Dünya markaları oluşturarak dünyada söz sahibi olabilir. Bugün bu düşüncelerimi genç kardeşlerimizle paylaştım” dedi.