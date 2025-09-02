Bursa’da çiftçilerin gelir düzeyini artırma ve üretim verimliliğini daha yukarıya çekme hedefiyle tarımsal destek çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üreticilere katkı sunacak bir projeyi daha hayata geçirdi. Büyükşehir Belediyesi iştirak şirketi Tarım Peyzaj AŞ tarafından yürütülen Mobil Toprak Analizi Projesi kapsamında, uzman ekipler mobil toprak analiz cihazıyla doğrudan çiftçilerin arazilerine giderek toprak değerlerini yerinde ölçüyor. Yapılan analizler sonucunda, toprağın besin elementi durumu belirleniyor ve üreticilere doğru gübreleme programı ile yetiştiricilik konusunda öneriler sunuluyor. Böylece hem verimlilik artırılıyor hem de gereksiz girdi kullanımının önüne geçilerek çiftçilere ekonomik katkı sağlanıyor. Toprak Analizi Projesi’nden faydalanmak isteyen çiftçiler, bulundukları mahalle muhtarlarına veya ziraat odalarına başvurabilir. Ayrıca proje kapsamında hayvancılık alanında da danışmanlık hizmeti sunulacak. Veterinerler tarafından üreticiler ziyaret edilerek, talepleri dinlenecek. Yapılan çalışmaların ardından çözüm önerileri sunularak, çiftçilere hayvansal üretimde de rehberlik edilmesi amaçlanıyor.

“Amaç, üründen en yüksek verimi almak”

Ekiplerle beraber mobil toprak analizi cihazını test eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mobil toprak analizi çalışmasıyla sadece çiftçiye destek olmadıklarını vurguladı. Projeyle tarlada bulunan elementler hakkında üreticiyi bilgilendirdiklerini ve bilinçlendirdiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, “Çiftçimizin doğru kararlar almasına yardımcı oluyoruz. Çünkü aynı ürünü, her yıl aynı tarlaya ekmek her zaman doğru sonuç vermeyebilir. Amacımız; üreticimizin, tarlasına ektiği üründen en yüksek verimi almasını sağlamak” dedi.

“Çiftçimizin yanında olmaya devam edeceğiz”

Muhtarlıklar ve ziraat odaları aracılığıyla projeden yararlanılacağını belirten Başkan Bozbey, “Yerinde analiz yaparak onları bilgilendiriyor ve yönlendiriyoruz. Bu çalışmaları, çiftçimizin üretimden daha fazla verim alması ve gelirinin artması için yapıyoruz. Çiftçimizin dün olduğu gibi bugün de yarın da yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

“Desteklerimizi sürdüreceğiz”

Bursa’da bu alanda önemli gelişmelere imza attıklarını ifade den Başkan Bozbey, “Veterinerlerimiz, hayvancılıkla uğraşan üreticilerimize danışmanlık hizmeti de verecek. Özellikle aile işletmelerine büyük önem veriyoruz. Hayvancılıkla uğraşan üreticilerimizin gelirlerini artırmak amacıyla hem teknik hem de diğer desteklerimizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.