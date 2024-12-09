Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) tarafından bu yıl dördüncüsünü düzenlenen OSB Yıldızları Araştırması Ödül Töreni, Gebze Bilişim Vadisi’nde gerçekleştirildi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı M. Fatih Kacır ve OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, OSB başkanları ve sanayicilerin katıldığı törende 12 farklı kategoride, 67 firmaya ve 10 organize sanayi bölgesine toplam 120 plaket takdim edildi.

Bakan Kacır, Türk sanayisinin verimli, sürdürülebilir ve rekabetçi büyümesinde öncü rol üstlenen OSB’lerin sayısında ve üretim kapasitelerinde son 22 yılda önemli bir ilerleme kaydedildiğini belirterek, “Sayılarını 191’den 363’e yükselttiğimiz OSB’lerimizde üretimdeki sanayi parsellerinin sayısını 11 binden 59 bine, istihdamı da 415 binden 2,7 milyonun üzerine çıkardık. Yalnızca son bir yılda 11 OSB ilan ettik. 33 OSB genişleme alanıyla birlikte 10 bin 661 hektar yeni yatırım alanı oluşturduk. Biliyoruz ki, sanayicilerimizin en büyük kaygısını doğru yetkinliklere sahip çalışan temini oluşturuyor. Bunu aşmak üzere OSB’lerimizde 85 meslek lisesi ve 23 meslek yüksekokulu nitelikli işgücü ihtiyacını karşılamakta önemli rol üstleniyor. 42 yazılım okulları, Millî Teknoloji Akademisi bünyesinde yürüttüğümüz Sektör Kampüste ve uzmanlık programlarıyla gençlerimizi geleceğin mesleklerine ve yetkinliklerine hazırlıyoruz” diye konuştu.

Dünya Bankası ile sürdürülen Türkiye OSB’leri Projesi kapsamında önümüzdeki yıl OSB’lerdeki 6 milyar 300 milyon liralık yeşil altyapı yatırımlarını destekleyeceklerinin altını çizen Kacır, “Sanayimizin yeşil dönüşüm yatırım ihtiyaçlarını karşılamak üzere Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformuyla da, 2030 yılına kadar 5 milyar avro uluslararası finansmanı sanayicilerimizin hizmetine sunmuş olacağız” dedi.

OSB’ler istihdamda rekor kırdı, firma sayısı 68 bini aştı

OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü de, OSB sanayicilerinin üretim ve ticari hayatın tüm dünyada baskı altında olduğu bir dönemde yılmadan ürettiğini ve Türkiye’yi güçlü bir sanayi ülkesi haline getirdiğini vurguladı. OSB sanayicilerinin her türlü teşekkürün çok daha fazlasını hak ettiğinin altını çizen Kütükcü, “OSB sanayicilerimiz başta olmak üzere, bu ülkenin sanayicileri, üretim cephesinin asıl kahramanlarıdır” dedi. Kütükcü, 363’ü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na, 42’si Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı olmak üzere Türkiye’deki organize sanayi bölgelerinin sayısının 405’e ulaştığını belirterek, şunları söyledi:

“Son 1 yılda 11 yeni organize sanayi bölgemiz kuruldu. Yine bu yılın ilk 11 ayında organize sanayi bölgelerimizde 500’den fazla yeni sanayi parseli üretime kazandırıldı. Böylece organize sanayi bölgelerimizde üretim yapan fabrika sayımız 68 bini aştı. Bugün organize sanayi bölgelerimiz, ülkemizin toplam sanayi üretiminin yüzde 45’ini gerçekleştirerek Türk sanayisinin lokomotif gücü haline geldi. İstihdamda ise bu yıl yeni rekorlar kırdık. Organize sanayi bölgelerimiz, yılbaşından bu yana 70 binin üzerinde yeni istihdam sağlayarak, 2.7 milyonun üzerinde bir rakamla Cumhuriyet tarihinin istihdam rekorunu kırdı. Bugün bizlerin bir araya gelmesine vesile olan OSB Yıldızları Araştırmamızın sonuçlarına göre ise, araştırmaya katılan sanayicilerimizin 2023 yılında bir önceki yıla göre ciroları yüzde 32.3 artarak 880 milyar lirayı aştı. Yine bir önceki yıla göre ihracatları yüzde 4.1 artarak 13 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ar-Ge harcamaları, yüzde 83.6’lık artışla 5.4 milyar liraya ulaşarak rekor kırdı. Öte yandan araştırmaya katılan firmalarımızın istihdamı 2023 yılında yüzde 9.3 artarken, kadın istihdamında da yüzde 39.9 bir artış yaşandı.”

Konuşmaların ardından firmalara plaketleri takdim edildi.