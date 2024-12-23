Sürdürülebilir ve çevre dostu olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve bu doğrultuda Türkiye'de Yeşil OSB unvanını alan ilk 9 sanayi bölgesinden biri olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB), bölgedeki firmalara verdiği eğitimlere bir yenisini daha ekledi. NOSAB Akademi ve Bursa ÇMO işbirliğiyle, NOSAB Yalçın Aras Konferans Salonu'nda gerçekleşen eğitim programına firma temsilcileri yoğun katılım sağladı.

Programın açılışında konuşan NOSAB Bölge Müdürü Mehmet Koçer, "NOSAB Akademi'nin düzenlediği etkinlikler sayesinde bu salon hiç boş kalmıyor. Sürekli sanayicilerin gelişimi için çalışıyoruz. Sizlerden de eğitim talebinde bulunmanızı istiyoruz. Bu projeyi gerçekten çok önemsiyoruz. Bizim için çok önemli olan diğer konu da Mext'in bu projeyi gerçekleştirmek istediği OSB’ler arasında bizim de bulunmamız. Elbette biz de bu konuda onlar kadar istekliyiz" derken, yeşil dönüşüm için üniversitelerle bir iş birliğine hazırlanıldığının müjdesini verdi.