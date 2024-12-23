OİB, Türkiye otomotiv endüstrisinin dünya çapında mobilite ekosisteminin güçlü bir parçası olmasını sağlayacak yenilikçi projeleri sektöre kazandırmayı hedefliyor. Bu doğrultuda OİB, girişimcilerin desteklendiği Türkiye'nin en büyük girişimcilik etkinliği olan Big Bang Start-up Challenge'da 2015 yılından bu yana ödül veriyor. Bu yıl OİB’in 2 milyon TL değerindeki ödüllerini OİB Denetim Kurulu Üyesi ve OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu açıkladı. Buna göre OİB ödüllerine Pomeco, BBA Vtol, Genoride ve Infotainment Studio girişimleri layık görüldü.

OİB OGTY Yürütme Kurulu Başkanı Ömer Burhanoğlu, otomotiv endüstrisinin dijital dönüşümün merkezinde olduğunu, araçların yazılım ve teknolojinin entegre olduğu bir nevi mobil bilgisayarlar olduğunun altını çizdi. Burhanoğlu “OİB olarak 2012 yılından bu yana her yıl düzenlediğimiz Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışmasını (OGTY) bu sene Şehir İçi Hareketlilik temasıyla gerçekleştirdik. Bu yıl ilk beş girişimciye 3 milyon TL ödül verdik. OGTY girişimcileri, ülkemizin en önemli girişimcilik etkinliği İTÜ Çekirdek Big Bang Startup Challenge etkinliğine katılma hakkı da kazandılar. OİB olarak, İTÜ Çekirdek ile birlikte girişimcileri, start up’ları harekete geçirmek ve başarılı kılmak için her türlü imkanı sağlamaya gayret ediyoruz. İTÜ ARI Teknokent ile iş birliğimizin başladığı 2015 yılından bugüne Big Bang sahnesinde 613 bin dolar nakdi ödül verdik. Bu yıl da toplam 2 milyon TL’lik ödül verdik” dedi.

OİB Ödülleri:

Pomeco 500 bin TL

BBA Vtol 350 bin TL

Genoride 700 bin TL

Infotainment Studio 450 bin TL