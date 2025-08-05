Nilüfer Belediyesi, yerel kalkınma ve planlama alanında öncü bir adıma imza atarak Türkiye’de örnek bir çalışmayı başlattı. Belediye, paydaşları ile birlikte ilçenin mevcut ve potansiyel risklerini tespit etmek, bunlara yönelik karar destek sistemlerini geliştirmek ve girişimcilik ekosistemi çalışmaları yürütmek amacıyla “Nilüfer Planlama ve Kalkınma Ajansı”nı (Nilüfer PlaKA) kurdu.

“Planlama yaparak ilerlemeliyiz”

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, göreve geldikleri günden itibaren yeşil ve akıllı şehirler, iklim değişikliğine karşı dirençlilik, yerelde sürdürülebilir kalkınma, yenilikçilik ve dijitalleşme çalışmalarına özel önem verdiklerini belirtti. Çağdaş ve iyi belediyeciliğin, bugünün ve yarının gerçeklerini, ihtiyaçlarını, fırsatlarını, risklerini çok iyi analiz etmeyi ve bu analizler doğrultusunda planlama yaparak ilerlemeyi gerektirdiğini ifade etti.

“Yerel kalkınmada belediyeler çözümler üretmeli”

Mevcut koşullar nedeniyle birçok belediyenin kısıtlı bütçelerle iş yapmak durumunda bıraktığına dikkat çeken Başkan Şadi Özdemir, “Bu olumsuzluklar, vatandaşları doğrudan etkilemekte ve kamu kaynaklarının verimli kullanılmamasına neden olmakta. Artık yerel yönetimlerin, yerel kalkınma ve kalkınmanın finansmanı konusunda kapasitelerini geliştirerek çözümler üretmeleri gerekiyor” diye konuştu.