Belediye iştiraklerinden BESAŞ, BURFAŞ VE Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla üretimden spora uzanan destek mekanizmaları oluşturulurken, BUSMEK aracılığı ile de Bursalıların eğitim ve gelişim ihtiyaçlarına cevap veriliyor. Başkan Vekili Şahin Biba öncülüğünde Bursa’nın 17 ilçesinde hizmet ve yatırımlarına hız veren Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin üretim gücünü, insan kaynağını ve kent değerlerini desteklemeyi de sürdürüyor.

Bursa’da yerel üretimin desteklenmesi ve üretilen ürünlerin Bursalılarla buluşturulmasında BESAŞ, önemli bir rol üstleniyor. Temel gıda ürünü ekmek başta olmak üzere yaklaşık 200 farklı ürün çeşidini tüketiciye ulaştıran BESAŞ, üretimden paketlemeye, sevkiyattan satışa kadar sürecin her aşamasında kalite ve hijyen standartlarını gözetiyor. BESAŞ ürünleri 500 satış noktasında Bursalılarla buluşurken, dağıtım araçları her gün yaklaşık 3 bin kilometre yol kat ediyor.

Kırsal ekonomiye can suyu

BESAŞ’ın faaliyetleri, yerel üreticiler ve kooperatiflerle yapılan iş birlikleriyle kırsal ekonomiye de can suyu oluyor. Bunun son örneği Büyükşehir desteği ile Keles’te yetiştirilen siyez buğdayı oldu. 284 dekar alanda yetiştirilen ve yine Büyükşehir’in biçerdöver desteği ile hasadı tamamlanan yaklaşık 60 ton siyez buğdayı, BESAŞ aracılığıyla ekmeğe dönüşerek Bursalıların sofralarına ulaşıyor.

Üreticinin de tüketicinin de yanındayız

Bursa’nın ‘tarım ve gıda kenti’ kimliğine vurgu yapan Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, “Hem üreticiyi desteklemeye hem de tüketiciyi korumaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bir yandan kırsal kalkınmayı teşvik ederken öte yandan vatandaşımızın güvenli gıdaya erişimine katkı sağlıyoruz. Bursa’mızın tarımsal üretim kapasitesini güçlendirecek ve şehrimizi güvenli gıdanın ilk adreslerinden biri kılacak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Üreticinin de tüketicinin de her zaman yanında olacağız” değerlendirmesinde bulundu.

BUSMEK’le geleceğe yatırım

Büyükşehir Belediyesi’nin Bursa’ya yönelik çalışmalarında insan kaynağının geliştirilmesi de önemli bir yer tutuyor. Bu alanda 20 yıldır faaliyet gösteren BUSMEK, 2026-2027 eğitim dönemi için kapılarını yeniden açtı. Mesleki eğitim, geleneksel sanatlar, bilişim ve teknoloji, el sanatları ve kişisel gelişim gibi birçok alanda kurs düzenleyen BUSMEK, Bursalıların yeni beceriler kazanmasına ve mevcut yeteneklerini geliştirmesine imkân sağlıyor. Alanında uzman eğitmenlerin görev aldığı kurslarda teorik eğitimin yanı sıra uygulamalı çalışmalar ve atölye faaliyetleri de gerçekleştiriliyor.

‘Hayat boyu öğrenme’ vizyonu

BUSMEK’in 20 yıllık geçmişiyle Bursa’nın önemli eğitim markalarından biri haline geldiğini belirten Başkan Vekili Şahin Biba, değişen çalışma hayatında vatandaşların kendilerini sürekli geliştirmelerinin önem taşıdığını ifade etti. Biba, Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim çalışmalarını yalnızca bugünün ihtiyaçlarına değil, hayat boyu öğrenme vizyonu ile Bursa’nın geleceğine yapılan bir yatırım olarak değerlendirdiklerini vurguladı.

Güçlü bursa için çok yönlü katkı

Bursa Büyükşehir Belediyesi, şehrin en önemli markası Bursaspor’a da iştirakleri aracılığı destek oluyor. Buna göre BESAŞ logosu Bursaspor formasının sağ omuzunda, BURFAŞ B KAFE logosu Bursaspor şortunda, Tarım Peyzaj AŞ logosu ise Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Bursaspor Basketbol şortunun sağ alt bölümünde yer alacak.

Biba’dan kararlılık mesajı

Daha yaşanabilir ve sürdürülebilir bir Bursa hedefiyle her alanda projeler geliştirdiklerini, altyapısı güçlü ve dirençli bir şehir için çalıştıklarını ifade eden Şahin Biba, insana dokunan belediyecilik anlayışı doğrultusunda üretimi, istihdamı, eğitimi, sporu ve yerel ekonomiyi kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerinin altını çizdi.