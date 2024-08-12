Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’u tebrik ederek görevinde başarılar dileyen TMMOB Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ile yönetim kurulu üyeleri, yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Başkan Şimşek, şehrin dinamiklerini oluşturan başta yerel yönetimler olmak üzere kurum ve kuruluşlarla birlikte hareket ederek ortak çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Yerel yöneticilerle birlikte Bursa ve ilçelerinin sorunlarını çözüme kavuşturmayı hedeflediklerini ifade eden Başkan Şirin Rodoplu Şimşek, kendilerini ağırlayan Başkan Ferhat Erol’a teşekkür etti.

Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol ise, Mimarlar Odası Bursa Şube yönetimini ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Erol, Kestel’in yoğun göç alan bir ilçe olması sebebiyle yapılaşma anlamında geçmiş yıllardan biriken sorunları çözmek amacında olduklarını belirterek, Kestel’in daha iyi konuma gelmesi için iş birliklerine açık olduklarını dile getirdi.