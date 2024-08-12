Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Bursa’da 250 milyon dolarlık yatırımla gerçekleşen ve 300 kişinin doğrudan istihdam edileceği BG Ferrokrom Fabrikasının açılışını yaptı.

Açılıştaki konuşmasında, Türkiye’nin teknoloji geliştirme kabiliyetinin bir nişanesi niteliğindeki yerli ve millî elektrikli otomobili Togg’un, Bursa Gemlik’te üretilerek milletle buluştuğunu anımsatan Bakan Kacır, şunları söyledi:

“Katma değerli ve yüksek teknolojili üretimi önceleyerek, yeşil ve dijital dönüşümü gerçekleştirerek Türk sanayisini dünyada daha güçlü, daha etkin bir konuma taşıyoruz. Türkiye’yi yüksek teknoloji ve katma değerli üretimde devler ligine taşıyacağız. Ülkemizin üretim ve teknoloji geliştirme altyapısını perçinlerken doğal kaynaklarımızı ekonomik değere dönüştürerek sanayimizin hammadde ve ara malı tedarikini teminat altına almayı; ekonomik ve teknolojik bağımsızlık mücadelesinin mütemmim cüzü olarak görüyoruz. Bu doğrultuda son 22 yılda maden yatırımları için 3 bin 517 yatırım teşvik belgesi düzenledik. 752 milyar Türk Lirası sabit yatırımı teşvik ederek 112 binden fazla nitelikli istihdamın önünü açtık.

Yüksek karbonlu ferrokrom

Açılışını gerçekleştireceğimiz yıllık 60 bin ton yüksek karbonlu ferrokrom üretim kapasitesine sahip bu tesis, yalnızca her geçen gün büyüyen sanayimizin alaşımlı çelik üretiminde ihtiyaç duyduğu yüksek karbonlu ferrokromu temin etmekle kalmayacak, aynı zamanda ülkemizi dünya ferrokrom pazarında bir üst lige taşıyacak. Yapay zeka temelli üretim modeliyle karbon ayak izini azaltıcı uygulamalarıyla, son teknoloji ve çevreci üretim prosesiyle, tesisin elektrik ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sini karşılayacak 80 MW’lik güneş enerjisi santraliyle bu yatırım; yeşil ve dijital dönüşüm vizyonumuzu da en güçlü şekilde yansıtıyor.

Bursa çekim merkezi olacak

Tarihten bugüne önemli bir ticaret ve sanayi şehri olan Bursa’mız, stratejik konumu, güçlü lojistik bağlantıları, sahip olduğu beşeri insan sermayesiyle inanıyoruz ki yeni yatırımların da çekim merkezi olacak.”