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YÜREK KALEM

Medya Kulis 29.11.2021, 23:35 29.11.2021, 17:57
YÜREK KALEM

Gazeteci Mustafa Türe’nin ikinci kitabı da kitapseverlerle buluştu. Mustafa Abi’nin Karina Yayınevi’nden çıkan Yürek Kalemi isimli şiir kitabı okurlarıyla buluştu. Mustafa Abi, yeni kitabının imza gününü de Ördekli Kültür Merkezi’nde gerçekleştirdi. Okuru bol olsun…
 

#ördekli kültür merkezi
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