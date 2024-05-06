İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabiri Abdullah Bozkurt, görev sırasında saldırıya uğradı. Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Başkanı Nuri Kolaylı, saldırıyla ilgili açıklamasında, "Mesleğimize ve meslektaşlarımıza yönelik çirkin saldırılara, Bursa'da bir yenisinin eklendiğini üzülerek haber aldım. İHA muhabiri genç meslektaşımız Abdullah Bozkurt, Podyumpark'ta meydana gelen bir olay hakkında bilgi toplarken bir mekanın yetkilileri ve güvenlikçileri tarafından feci şekilde dövülerek hastaneye kaldırılmış. Tek tesellimiz meslektaşımızın hayati tehlikesinin olmamasıdır. Halkın haber alma özgürlüğü adına fedakarca görev yapan meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ diyor, saldırganların yakalanarak hak ettikleri şekilde cezalandırılmasını bekliyoruz. Bursa Gazeteciler Cemiyeti olarak konunun takipçisi olacağız” dedi. Bizler de saldırıyı kınıyor ve genç meslektaşımıza ‘geçmiş olsun’ dileklerimizi iletiyoruz.