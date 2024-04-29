BGC Başkanı Nuri Kolaylı ve BGC Yönetim Kurulu üyeleri, 31 Mart’ta Yıldırım Belediye Başkanlığı’na ikinci kez seçilen Oktay Yılmaz’ı ziyaret etti. Yılmaz, önümüzdeki 5 yıllık dönemin hem Yıldırım, hem de Bursa için “ortak çalışma kültürünün geliştiği” atılımlar yılı olması için çalışacaklarını dile getirdi.

BGC yönetimi, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol’u da ziyaret ederek, kendisine başarılar diledi. Başkan Erol, hava, su ve toprak kirliliğinin en yoğun yaşandığı ilçelerden Kestel’de yerel seçimlerin ardından seferberlik başlattığını açıklarken, “Boyahanelerden başlayarak, tüm kirletici sanayinin çevre dostu haline gelmesini sağlayacağız” dedi.

BGC, 2015 yılında seçilerek göreve başlayan ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden başarıyla çıkan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık ile de bir araya geldi. Başkan Işık, önümüzdeki 5 yıllık süreçte, geçtiğimiz dönem altyapısı hazırlanan projelerin birer birer hizmete gireceğini söyledi.