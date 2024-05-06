Coşkunöz Holding Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran, görevinden ayrıldığını duyurdu. Aran, yaptığı açıklamada, “Coşkunöz Holding’de 6 yıldır sürdürdüğüm görevimden 3 Mayıs 2024 tarihi itibarıyla ayrılıyorum. 74 yıldır ülkesine katkı sağlayan bu grupta pek çok başarıya tanıklık ederken, katma değerli deneyimler de edindim. Hayatımda yeni bir döneme adım atarken de, bu deneyimler ile yoluma devam edeceğim. Tüm bu süreçteki desteğiniz ve iş birliğiniz için teşekkür eder, ilerleyen dönemde farklı başarılara da ortaklık etmeyi dilerim” diye yazdı.