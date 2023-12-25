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Yeni Dönem’de Burhan Kaya dönemi
Medya Kulis 25.12.2023, 14:59
Bursa’nın tecrübeli ve başarılı gazetecilerinden Burhan Kaya, Yeni Dönem Gazetesi’nin Genel Yayın Yönetmenliği koltuğuna oturdu. Gazeteci Burhan Kaya’ya yeni görevinde başarılar diliyoruz.
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