Daha önce Yeşim Grup'ta Kurumsal İletişim Şefi olarak çalışan arkadaşımız Hakan Oğuz, 1 Temmuz itibariyle Çağdaş Eğitim Kooperatifi'nde (ÇEK) Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı. Oğuz, sosyal medyadan, “Şimdi yeni başlangıçlar yapma, yeni ufuklara açılma ve kendi dünyamı yerinden oynatma zamanı. O yüzden yeniden sahalarda olmak güzel. Bu süreçte hep yanımda olan ve bana desteğini esirgemeyen sevgili aileme ve yakın dostlarıma minnettarım. Artık Çağdaş Eğitim Kooperatifi'ndeyim. Bir çaya kahveye beklerim...” diye yazdı. Arkadaşımıza başarılar diliyoruz.