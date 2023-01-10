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Sibel ablanın gururlu günü
Medya Kulis 10.01.2023, 00:44
Yeni Dönem Gazetesi köşe yazarı Sibel Barutcu’nun oğlu Arda Barutcu stajını tamamlayarak avukat oldu. Oğlunu bu mutlu gününde yalnız bırakmayan Sibel abla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
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