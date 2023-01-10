banner34

banner6

Son Dakika

Sibel ablanın gururlu günü

Medya Kulis 10.01.2023, 00:44
Sibel ablanın gururlu günü

Yeni Dönem Ga­zetesi köşe yazarı Sibel Barutcu’nun oğlu Arda Barutcu stajını tamamlaya­rak avukat oldu. Oğlunu bu mutlu gü­nünde yalnız bırakmayan Sibel abla sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

Yorumlar (0)
banner35
Günün Anketi Tümü
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
ABD Doları’nda yıl sonu beklentiniz nedir (TL) ?
banner18