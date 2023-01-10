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Selahattin abi 2022’nin ‘en’lerini yazdı
Medya Kulis 10.01.2023, 00:45
Sosyaltv web sitesinin köşe yazarı Selahattin Adıgüzeller Bursa’da 2022 yılının enlerini yazdı. Selahattin abinin kendine has üslubuyla kaleme aldığı bu keyifli yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.
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