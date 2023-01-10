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Selahattin abi 2022’nin ‘en’lerini yazdı

Medya Kulis 10.01.2023, 00:45
Selahattin abi 2022’nin ‘en’lerini yazdı

Sosyaltv web sitesi­nin köşe yazarı Sela­hattin Adıgüzeller Bursa’da 2022 yılının enlerini yazdı. Sela­hattin abinin kendine has üslubuyla kaleme al­dığı bu keyifli yazıyı okumanızı tavsiye ederiz.

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