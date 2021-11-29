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Namık abi “mavi tık”ı aldı

Medya Kulis 29.11.2021, 23:37 29.11.2021, 17:58
Namık abi “mavi tık”ı aldı

Gazeteci Namık Göz, twitterda mavi tık aldığını duyurdu. Biliyorsunuz sosyal medyada mavi tıklı olmak yani onaylanmış bir hesaba sahip olmak önemli bir prestij göstergesi. Hayırlı olsun Namık Abi.
 

#namık göz
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