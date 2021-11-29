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Namık abi “mavi tık”ı aldı
Medya Kulis 29.11.2021, 23:37 29.11.2021, 17:58
Gazeteci Namık Göz, twitterda mavi tık aldığını duyurdu. Biliyorsunuz sosyal medyada mavi tıklı olmak yani onaylanmış bir hesaba sahip olmak önemli bir prestij göstergesi. Hayırlı olsun Namık Abi.
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