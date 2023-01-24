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İlknur Erler Grup’ta
Medya Kulis 24.01.2023, 00:41
Uzun yıllar boyunca Akyapak Makina’da görev almasının iş hayatına yeni bir sayfa açan İlknur Çatan Şen, Türkiye makine sektöründe büyümesine emin adımlarla devam eden Erler Grup’ta Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı. İlknur, Erbend, Erfab, Erlase ve TurEng markalarının kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek.
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