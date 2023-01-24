İlknur Erler Grup’ta

Uzun yıllar boyunca Akya­pak Makina’da görev alması­nın iş hayatına yeni bir sayfa açan İlknur Çatan Şen, Tür­kiye makine sektöründe bü­yümesine emin adımlarla devam eden Erler Grup’ta Kurumsal İletişim Müdürü olarak göreve başladı. İlknur, Er­bend, Erfab, Erlase ve TurEng markalarının kurumsal iletişim süreçlerini yönetecek.