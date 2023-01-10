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‘Hayalden Gerçeğe’ belgesel oluyor
Medya Kulis 10.01.2023, 00:42
NOSAB Müteşebbis Heyeti Başkanı Yalçın Aras’ın, Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nin (NOSAB) kuruluşunu anlattığı ‘Hayalden Gerçeğe’ kitabı belgesele çekiliyor. Elif Çetin Sezgin ve Güzin Abraş belgesel çekiminde Yalçın Aras ile fotoğraf paylaştı.
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