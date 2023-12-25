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Gazeteci Ebru Taşdemir’in acı günü!
Medya Kulis 25.12.2023, 14:56
Gazeteci Ebru Taşdemir’in annesi Mürvet Taşdemir son yolculuğuna uğurlandı. Merhumenin cenazesi Şeyh Şamil Camii’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından defnedildi. Ekohaber ailesi olarak merhumeye Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı dileriz.
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