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En yetkin kurumsal iletişimcilerde Bursa’dan 2 isim

Medya Kulis 17.01.2023, 00:33
En yetkin kurumsal iletişimcilerde Bursa’dan 2 isim

Business Life dergisinin hazırladığı Tür­kiye’nin En Yetkin 50 Kurumsal İletişim Li­deri listesinde Coşkunöz Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran ve Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de kendine yer buldu.

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