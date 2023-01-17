En yetkin kurumsal iletişimcilerde Bursa’dan 2 isim

Business Life dergisinin hazırladığı Tür­kiye’nin En Yetkin 50 Kurumsal İletişim Li­deri listesinde Coşkunöz Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran ve Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de kendine yer buldu.