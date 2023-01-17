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En yetkin kurumsal iletişimcilerde Bursa’dan 2 isim
Medya Kulis 17.01.2023, 00:33
Business Life dergisinin hazırladığı Türkiye’nin En Yetkin 50 Kurumsal İletişim Lideri listesinde Coşkunöz Kurumsal İletişim Müdürü Janset Beklen Aran ve Uludağ Elektrik Kurumsal İletişim Direktörü Yusuf Ziya Yüce de kendine yer buldu.
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