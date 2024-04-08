DHA Bursa bürosunun ödül gururu

Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirleri, TGC 65. Türkiye Gazetecilik Başarı Ödülleri’nde adından yine söz ettirdi. DHA İstanbul Muhabirleri Murat Solak ve Özgür Eren, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başarı Ödülü ile ödüllendirilirken, DHA Bursa muhabirlerinden Hasan Bozbey de “Bursaspor-Diyarbekir Spor maçında saha karıştı” özel görüntüsü ile TGC Başarı Ödülü Seçici Kurulu tarafından övgüye değer görüldü. Arkadaşlarımızı tebrik ediyoruz.