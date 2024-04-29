Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) Sosyal Hizmetler Vakfı Başkanı Ahmet Emin Yılmaz ve Yönetim Kurulu üyeleri, Bursa Valisi Mahmut Demirtaş’ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, genel kurulu geçtiğimiz ay yapılan vakfın çalışmalarına ilişkin bilgi veren Başkan Yılmaz, vakfın BGC’nin desteğinde üye gazetecilerin çocuklarına öğrenci bursu verdiğini, evlenen veya çocuğu dünyaya gelen üyelere de sosyal yardımlar yapıldığını söyledi. Vali Demirtaş da, basın sektöründe mesleki dayanışmanın büyük önem taşıdığını belirtti.