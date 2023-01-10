Çevikel, Alkoçlar’ın konuğu oldu

TÜ­GİAD ve DOSAB­SİAD Baş­kanı Nilüfer Çevikel, Lider Bursa TV’de, Neslihan Çelik Alkoçlar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Canlı Haber’ programında, 2022 yılı ile ilgili değerlendirmelerini ve 2023 bek­lentilerini paylaştı.