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Çevikel, Alkoçlar’ın konuğu oldu
Medya Kulis 10.01.2023, 00:43
TÜGİAD ve DOSABSİAD Başkanı Nilüfer Çevikel, Lider Bursa TV’de, Neslihan Çelik Alkoçlar’ın hazırlayıp sunduğu ‘Canlı Haber’ programında, 2022 yılı ile ilgili değerlendirmelerini ve 2023 beklentilerini paylaştı.
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