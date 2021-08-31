BURSA’YA SÖZÜ VAR

Uzun bir dönem Yeni Dönem Gazetesi’nde Genel Müdürlük yapan İbrahim Öge, yeni bir yola çıktı. İbrahim Abi konuyla ilgili paylaşımına şu notu düştü. “Emanete riayet rızık, hıyanet ise fakirlik getirir dedik ve yeni ofisimizi açtık. Bu güzel şehre Şehrengiz Dergisi gibi kaliteli yayınlar kazandırmak niyetindeyiz. Sloganımız: Bursa’ya sözümüz var” Hayırlı olsun İbrahim Abi.

