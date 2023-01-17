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BGC’de ödül süreci başladı
Medya Kulis 17.01.2023, 00:31
Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl geleneksel olarak organize edilen Gazeticilik Başarı Ödülleri Yarışması’nda başvurular başladı. BGC Başarı Ödülleri Yarışması, bu yıl ikisi özel ödül olmak üzere toplam 15 dalda yapılacak. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayımlanan eserlerin aday olacağı yarışmaya başvurular, 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.
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