BGC’de ödül süreci başladı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından her yıl gele­neksel olarak organize edilen Gazeticilik Ba­şarı Ödülleri Yarışması’nda başvurular başladı. BGC Başarı Ödülleri Yarışması, bu yıl ikisi özel ödül olmak üzere toplam 15 dalda yapılacak. 1 Ocak 2021 – 31 Aralık 2022 tarihleri arasında yayımlanan eserlerin aday olacağı yarışmaya başvurular, 28 Şubat 2023 tarihinde sona erecek.