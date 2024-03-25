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Bayram Gazetesi için hazırlıklar başladı

Medya Kulis 25.03.2024, 18:42
Bayram Gazetesi için hazırlıklar başladı

Bursa Gazeteciler Cemiyeti (BGC) tarafından Ramazan Bayramı’nda yayımlanacak Marmara Bayram Gazetesi’nin hazırlık çalışmaları başladı. Bu yıl ana tema, “Seçimin ardından başkanları bekleyen kentsel sorunlar” olarak belirlendi. Bu konudaki haber, yorum veya söyleşiler, 1 Nisan 2024 Pazartesi günü saat 17.00’ye kadar, elektronik ortamda BGC’ye ya da [email protected] adresine gönderilecek. Eser sahibi üyelerin, yeni çekilmiş fotoğraflarını yazılarına eklemeleri gerekiyor. Katılımcılara başarılar diliyoruz.

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