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Başkan Aktaş gazetecilerle buluştu

Medya Kulis 17.01.2023, 00:32
Başkan Aktaş gazetecilerle buluştu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nede­niyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde bulu­şan Başkan Aktaş, basın çalışanlarının gü­nünü kutladı.

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