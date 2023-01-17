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Başkan Aktaş gazetecilerle buluştu
Medya Kulis 17.01.2023, 00:32
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursalı basın mensuplarıyla bir araya geldi. Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde basın çalışanlarıyla akşam yemeğinde buluşan Başkan Aktaş, basın çalışanlarının gününü kutladı.
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