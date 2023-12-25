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Başka Gazete 1 yaşında

Medya Kulis 25.12.2023, 15:00
Başka Gazete 1 yaşında

﻿‘Başka bir gazetecilik mümkün’ sloganıyla geçen yıl yayın hayatına başlayan Başka Gazete, 1 yaşını doldurdu. Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya’nın, Selahattin Adıgüzeller ve Onuralp Özalp’i de bünyesinde bulunduran Başka Gazete’nin, yeni yaşını kutluyor, uzun bir yayın hayatı diliyoruz.

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