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Başka Gazete 1 yaşında
Medya Kulis 25.12.2023, 15:00
‘Başka bir gazetecilik mümkün’ sloganıyla geçen yıl yayın hayatına başlayan Başka Gazete, 1 yaşını doldurdu. Genel Yayın Yönetmeni Yaman Kaya’nın, Selahattin Adıgüzeller ve Onuralp Özalp’i de bünyesinde bulunduran Başka Gazete’nin, yeni yaşını kutluyor, uzun bir yayın hayatı diliyoruz.
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