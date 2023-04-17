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Basın Kartı Yönetmeliği yayımlandı
Medya Kulis 17.04.2023, 23:12
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından basın mensuplarına verilen basın kartlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmelikte, basın kartlarının niteliği, türü ve şekli, medya kuruluşları ile basın kartı alabilecek kişilerde aranacak şartlar, unvan ve kontenjanları, başvuruda istenilecek belgeler, basın kartlarının iptal veya iade edileceği haller ile Basın Kartı Komisyonu’nun çalışma ve karar alma sürecine ilişin usul ve esaslara yer verildi.
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