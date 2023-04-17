Basın Kartı Yönetmeliği yayımlandı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan­lığı tarafından basın mensuplarına ve­rilen basın kartlarıyla ilgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürür­lüğe girdi. Yönetmelikte, basın kartları­nın niteliği, türü ve şekli, medya kuruluşları ile basın kartı alabile­cek kişilerde ara­nacak şartlar, unvan ve konten­janları, başvuruda istenilecek belgeler, basın kartlarının iptal veya iade edileceği haller ile Basın Kartı Komisyonu’nun çalışma ve karar alma sürecine ilişin usul ve esas­lara yer verildi.