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Altıkardeş’ten Nöbetçi Gazete’ye ziyaret

Medya Kulis 10.01.2023, 00:46
Altıkardeş’ten Nöbetçi Gazete’ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Mü­dürü İhsan Altıkardeş Nöbetçi Gazete’yi zi­yaret etti. Altıkardeş ziyaretinde Nöbetçi Gazete Genel Müdürü Enver Akasoy ve eki­biyle sektörel değerlendirme yaptı.

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