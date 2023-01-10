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Altıkardeş’ten Nöbetçi Gazete’ye ziyaret
Medya Kulis 10.01.2023, 00:46
İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Müdürü İhsan Altıkardeş Nöbetçi Gazete’yi ziyaret etti. Altıkardeş ziyaretinde Nöbetçi Gazete Genel Müdürü Enver Akasoy ve ekibiyle sektörel değerlendirme yaptı.
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