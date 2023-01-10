Altıkardeş’ten Nöbetçi Gazete’ye ziyaret

İhlas Haber Ajansı (İHA) Bursa Bölge Mü­dürü İhsan Altıkardeş Nöbetçi Gazete’yi zi­yaret etti. Altıkardeş ziyaretinde Nöbetçi Gazete Genel Müdürü Enver Akasoy ve eki­biyle sektörel değerlendirme yaptı.