Ağır vasıta araçların fren sistemlerinde kullanılan mekanik ve elektromekanik valflerindeki arızayı hızlı test etme yeteneğine sahip test cihazlarına bir yenisini daha ekleyen May Fren Sistemleri, TKC-004, TKC -008, TKC-010, TKC-011, TKC-012 ile birlikte yapay zekaya sahip, kendi kendine öğrenme yeteneği ile donatılan TKC-009’u Automechanika İstanbul'da görücüye çıkardı. May Fren Sistemleri’nin ürettiği yüzde 100 yerli test cihazı, yabancı ve yerli katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

May Fren Genel Müdürü Taner Yılmaz, her yeni ürünle yeni bir dünyanın kapılarını açtıklarını, bilgi, deneyim ve yatırımlar sayesinde büyüyüp geliştiklerini belirtirken, “Genel olarak ilk günü değerlendirdiğimizde inanılmaz yoğun bir müşteri ziyaretimiz vardı. Bu yoğun ilgi, teknolojiye yapmış olduğumuz yatırımların karşılığı. Çünkü fren sistemlerinde üretmiş olduğumuz ürünlerin arıza tespitlerini yapmaya yarayan cihazlarımızın TKC -008, TKC-010, TKC-011 ve TKC-012 versiyonlarını, bunların dışında da yapay zeka ile çalışacak olan TKC-009 arıza tespit cihazımızın da lansmanını yapmış olduk. İleri teknoloji ve yapay zeka olanaklarından faydalanan TKC-009, otomatik basınç ayarlama kumandası, uzaktan müdahale ve kullanım kolaylığı sayesinde, sistemin kendini otomatik olarak test edebilmesine imkan veriyor. Yapay zeka ile desteklenmiş TKC-009 kullanıcı yorumuna minimum ihtiyaç duyuyor, bu sayede geniş kapsamlı bir test sonucu raporluyor” diye konuştu.

Hedef, 120 servis noktası

Basınç sensörleri, kaliper sensörleri ve elektromekanik valfler olmak üzere 41 adet patent ve faydalı modelle, ürettikleri ürünleri koruma altına aldıklarını vurgulayan Yılmaz, “44 yıllık üretim alanındaki tecrübemizi, ülkemizin ihtiyacı olan her alanda, her zaman kullanmaya hazırız. Dünyadaki ekonomik koşulları göz önünde bulundurduğumuzda insanların gelirleri azaldı ama giderleri arttı. Haliyle artık paraya ve finansmana ulaşmak daha zor olmaya başladı. Böyle bir ortamda May Fren olarak bizim sunmuş olduğumuz arıza tespit cihazları, hem geri dönüşüm konusunda ciddi bir artı yaratmakta hem de pazardaki tüketicileri alternatif fiyatlı ve 1 yıl garantili ürün sunabilmek adına da çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu ana kadar Türkiye ve dünya genelinde 100'e yakın servis noktasına ulaştık. Bu fuar ile birlikte servis noktası sayımızı 120'lere çıkarmak hedefindeyiz” ifadelerini kullandı.