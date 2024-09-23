Makina İmalatçıları Birliği (MİB) üyesi makineciler, İstanbul’da düzenlenen İstişare Toplantısı’nda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Genel Müdürü Prof. Dr. İlker Murat Ar ile bir araya gelerek sektörün sorunlarını ve çözüm önerilerini değerlendirme imkânı buldu.

MİB Başkanı S. Emre Gencer, “Yurt içi ve yurt dışı satışlarımız açısından zor bir yıl geçiriyoruz. Salgın dönemi hariç son on yılda ilk kez yurtiçi makine ve teçhizat yatırımları üçüncü çeyrek itibariyle yüzde 5,6 gibi yüksek bir oranda daraldı. Nitekim yılın ilk 7 ayında makine ihracatımız, dolar/avro paritesinin ihracatımız lehine oluşmasına rağmen yüzde 2 gerilemiştir. İç ve dış pazarlarımızda yaşanan daralmanın gelecek yılın ilk yarısına kadar devam etme olasılığı oldukça yüksektir. Bu sorunlu dönemi, yerli makine imalatçıları olarak mümkün olan en az hasarla kapatmaya çaba gösteriyoruz. Giderlerimizi olabildiğince kısıyoruz; kritik yatırımlarımızı dahi devam ettirmekte zorlanıyoruz. Uzak Doğu ve eski Doğu Avrupa ülkeleriyle ana pazarlarımızda rekabette ayakta kalmak için yatırımlarımızı sürdürmek mecburiyetindeyiz. Bunu başarabilmemiz için de her zamankinden daha fazla kamu desteğine ihtiyacımız var. Halihazırdaki kredi maliyetleri ile yeni yatırım yapmamızın mümkün olmadığını söyleyebiliriz” dedi.

“Rusya’ya ihracat durma noktasına geldi”

Rusya'ya yönelik makine ihracatında, bu yılın başından itibaren karşılaşılmaya başlanan sorunlara da dikkat çeken Gencer, “Geçtiğimiz yıl itibariyle Rusya en çok makine ihracatı yaptığımız ikinci ülke konumuna yükselmişti. Ne yazık ki, bu olumlu gelişmeyi 2024 yılı ilk yarısında sürdüremedik ve bu ülkeye yönelik makine ihracatımız yüzde 20 azaldı. Bu olumsuz gelişmenin temel nedeni, Batılı ülkelerin Rusya’ya yönelik uyguladıkları giderek sertleşen yaptırımları, bu dönemde ülke olarak yönetmede başarılı olamamamızdır. ABD kuruluşlarının, Rusya ile iş yapan firmalarımız ve bankalarımız üzerinde kurdukları ağır baskılar sonucu, giderek artan sayıdaki firmamız bu ülke ile ticaret yapamaz hale gelmiştir. Ülkemizin, savunma sanayi ürünleri hariç Rusya’ya ihracatını uluslararası yükümlülüklerimiz çerçevesinde sorunsuz yapabilmesinin koşullarının oluşturulmasını bekliyoruz. Aksi takdirde, makine sektöründe ihracatımızın durma noktasına geleceğini ve Rusya pazarında firmalarımızın bırakacağı boşluğun Uzak Doğu Ülkeleri firmalar tarafından doldurulacağını söylüyoruz” şeklinde konuştu.