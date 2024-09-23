EKOHABER ÖZEL

Uluslararası Yatak Endüstrisi Derneği (IBIA] ile Birleşik Fuar Yapım A.Ş (BİFAŞ) tarafından düzenlenen IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı, 25-28 Eylül 2024 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde 300'ün üzerinde firma ve üreticinin katılımıyla kapılarını açacak. Türkiye’nin yatak komponentleri ve teknolojileri konusunda tek fuarı olan IBIA Expo, sektör profesyonellerini bir araya getiren uluslararası bir ticaret fuarı olmasının yanı sıra en son teknolojilerin ve inovatif ürünlerin sergilendiği mükemmel bir ihracat platformu özelliği de taşıyor.

14 Bursa firması stant açacak

IBIA Expo, 17 ülkeden 23 bine yakın yerli ve yabancı alıcıyı ağırlamanın yanı sıra, özel alıcıları ve önde gelen üretici markalarına B2B toplantıları ile iş ağı oluşturarak eşsiz bir buluşma platformu sunuyor. Yerli ve yabancı 90 firmanın stant açarak son teknoloji ürünlerini sergileyeceği fuara, Bursalı firmalar da ilgi gösteriyor. IBIA Expo - Yatak Yan Sanayi ve Teknolojileri Fuarı’na bu yıl 14 Bursalı firma iştirak edecek.

IBIA Expo’da yatak yüzü kumaşı, kulp, hareketli mekanizma, nonwoven kumaş, elyaf, yatak tutkalı, paket yay, sünger, ambalaj ürünleri, yatak fermuarı, yatak kılıfı, ev tekstili, yorgan, yastık, yatak üretim hatları, yatak ambalaj makineleri, sünger makineleri, yorgan makineleri, yay dizgi makineleri, otomatik tutkal hattı, hotmelt tabancaları, yatak kapsülleri, yatak etiketleri başta olmak üzere binlerce inovatif ürün ve teknoloji tek çatı altında buluşacak.