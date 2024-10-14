AYDIN DAĞTEKİN- GÖKSEL BAŞARAN

Yüksek maliyetler, çetin Çin rekabeti, düşük kur ve dünya ekonomilerinde yaşanan resesyon nedeniyle zor bir dönemden geçen Türkiye makine sektörü, sadece yurt içinde değil, uluslararası arenada da fuarlara odaklanmış durumda.

Uluslararası sac levha işleme sektörü, 22-25 Ekim tarihleri arasında Almanya Hannover’de düzenlenecek EuroBLECH fuarında buluşmaya hazırlanıyor. “Üretkenliğin Gücü” sloganı altında 40 ülkeden 1300 kadar katılımcı firmayla sac levha işleme teknolojisi alanında dünyanın en büyük seçkisi, tek çatı altında toplanacak. Etkinlikte canlı demolar, ürün açılışları, uzmanlarla sohbet, ziyaretçilere rehberli tur, prestijli EuroBLECH Ödülleri ve genç yetenekleri teşvik amacına yönelik Kariyer Günü’nü de içeren yoğun bir program yer alıyor.

EuroBLECH, sac levha işleme teknolojisinde kaynak bulma konusunda dünyada bir numaralı platform olarak biliniyor. 2024’te fuara katılan belli başlı ülkeler Almanya’nın dışında ABD, Avusturya, Belçika, Çin, Finlandiya, Fransa, Hindistan, Hollanda, İspanya, İsveç, İsviçre, İtalya, Polonya, Portekiz ve Türkiye. Tüm katılımcıların yüzde 64 kadarı Almanya dışından.

EuroBlech’e Bursa’dan 37 katılımcı firma

Makine sektöründe faaliyet gösteren Bursalı firmalar da, fuara büyük ilgi gösteriyor. EuroBLECH’a katılan 37 Bursa firması, stantlarında son teknoloji ürünlerini gözler önüne serecek ve yeni iş bağlantılarının yollarını arayacak.

Kuzey Amerika'nın en büyük metal şekillendirme, imalat, kaynak ve bitirme fuarı FABTECH ise ABD’nin Orlando kentinde kapılarını açıyor. Fuar, 15-17 Ekim 2024 tarihleri ​​arasında gerçekleşecek. FABTECH, dünya standartlarında tedarikçilerle bir araya gelinebileceği, sektördeki en son ürünler ve gelişmelerin görülebileceği, tüm metal şekillendirme, imalat, kaynak ve bitirme ihtiyaçları için yeni çözümlerin bulunabileceği kullanışlı bir 'tek duraklı alışveriş' mekanı sunuyor.

Fabtech’e 6 firma

Fuara Bursa’dan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) yanı sıra 6 firma katılıyor. Firmalar, FABTECH fuarında yeni ürünlerini vitrine çıkaracak, yeni anlaşmalar ile moral bulmaya çalışacak.