EKOHABER ÖZEL

İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde İZFAŞ ve İzgi Fuarcılık organizatörlüğünde, 4M Fuarcılık iş birliğinde bu yıl 20-23 Şubat tarihleri arasında üçüncü kez düzenlenecek IMATECH – 3. Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, 2025 yılında da makine sektörünün en büyük buluşmalarından biri olacak.

IMATECH Fuarı, geçtiğimiz yıl dört gün boyunca yerli-yabancı makine ve üretim sektörlerinin tüm aktörlerini İzmir’de tek çatı altında bir araya getirerek teknolojinin buluşma noktası olmuştu. Türkiye’deki firmaların yanı sıra Almanya, Belçika, Çin, Karadağ, Kanada ve KKTC’den firmalar ile ülkemizdeki temsilciliklerinin de katıldığı fuarda, 130’un üzerinde katılımcı ve bu firmaların 250’den fazla markası profesyonel ziyaretçilerle buluşmuştu. Fuar’ı, başta Ege ve Marmara bölgelerinden olmak üzere Türkiye’nin 32 ilinden ve dünyanın dört bir yanındaki 63 ülkeden 12 bin 350’si yerli, bin 730’u yabancı toplam 14 bin 80 kişi ziyaret etmişti.

Neler sergilenecek?

IMATECH - Endüstriyel Üretim Teknolojileri Fuarı, bu yıl 20 - 23 Şubat tarihleri arasında fuarı, İzmir’de üçüncü kez ziyaretçilerini ağırlayacak. Fuarda; takım tezgâhları, CNC ve lazer makineleri, endüstriyel robotlar, kaynak teknolojileri, markalama, otomasyon sistemleri gibi geniş bir ürün yelpazesiyle birçok farklı alandan geleceğin fabrikaları için ihtiyaç duyulan tüm endüstriyel sistemler bir arada sunulacak. İkili görüşmeler ile ticari anlaşmalara imza atılacak Fuar’da, çok sayıda makinenin satışının da gerçekleştirilmesi bekleniyor. IMATECH’e bu yıl Bosna Hersek Ticaret Odası, Kosova İş adamları Derneği ve Sırbistan Užice Ticaret Odası ile yapılan iş birlikleriyle bu bölgelerden önemli alım heyetleri gelecek. Fuar’a ayrıca Bosna Hersek, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, İran, Kuveyt, Kosova, Mısır, Moldova, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Suudi Arabistan ve Ukrayna gibi ülkelerden yoğun bir profesyonel ziyaretçi katılımı bekleniyor.

Yeni iş bağlantıları

Fuar’a Türkiye’nin dört bir yanından ticaret odalarının ve organize sanayi bölgelerinden heyetlerin de katılım göstermesi bekleniyor. İzmir’in yanı sıra özellikle Ankara, Aydın, Bursa, İstanbul, Kocaeli, Konya ve Manisa gibi sanayi şehirlerinden IMATECH’e ilgi var. Makine sektörünün üretim merkezlerinden Bursa’dan fuara katılacak olan 7 firma, son teknoloji ürünlerini stantlarda sergileyecek ve yeni iş bağlantıları kurmanın yollarını arayacak.

Fuar yerli yatırımcıları yerli ve ithal teknolojilerle, yerli üreticileri de yabancı yatırımcılarla buluşturmayı; aynı zamanda yerli makine üreticilerinin ihracatını artırmayı hedefliyor.

KATILIMCI PROFİLİ

*Bağlantı Elemanları

*Basınçlı Hava Teknolojileri

*CNC Makine ve Teknolojileri

*Endüstriyel Robotlar

*Güç Aktarım Sistemleri

*Hareket ve Akışkan Gücü Teknolojileri

*Kalıp Teknolojileri ve Ekipmanları

*Kaynak Teknolojileri ve Ekipmanları

*Kesici, Delici Takım ve Tutucular

*Makine Elemanları ve Komponentleri

*Proses ve Otomasyon Teknolojileri

*Sac İşleme Makine ve Ekipmanları

*Soğutma Sıvıları ve Yağlar

*Teknik Hırdavat ve El Aletleri

*Üretim Teknolojileri

*Yüzey İşleme Teknolojileri

BURSA'DAN FUARA KATILAN FİRMALAR*

Bursa Sevinçler Makina

Class CNC

Ermaksan

Lothbrog Makine

Norkven

Sağlam Makine Punta

Ümit Metal Demir

*Alfabetik sıraya göre verilmiştir.