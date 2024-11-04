AYDIN DAĞTEKİN

Kayapa Organize Sanayi Bölgesi’nde (Kayapa OSB) düzenlenen basın toplantısında Kayapa OSB Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Toy, Yeşil OSB çalışmalarında gelinen son durum hakkında bilgi verdi.

Kayapa OSB’nin Yeşil OSB olmak ve Yeşil OSB sertifikası almak için Uludağ Üniversitesi ile iş birliğinin devam ettiğini söyleyen Toy, “Bölge Müdürlüğümüz aynı zamanda bu Yeşil OSB sürecinin bir parçası olarak Enerji Yönetim Birimini kurarak kısa süre içerisinde TSE TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Ayrıca TSE TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi Sertifikası için 1. ve 2. aşama denetimleri başarıyla tamamlanmış olup, TSE tarafından belge takdimi beklenmektedir” dedi.

Kimyasal koku iddiaları

Kayapa OSB’nin yaklaşık 30 yıllık geçmişe sahip olduğunu kaydeden Başkan Toy, son zamanlarda bazı 30 Ağustos Zafer Mahallesi sakinleri tarafından gündeme getirilen iddialar hakkında da açıklamalarda bulundu. “Tüm sanayi kuruluşlarımız öncelikle Müdürlüğümüz tarafından ve bunun dışında da devletin ilgili tüm bakanlıklarına bağlı kuruluşları tarafından devamlı denetlenmektedir. Bu denetimlerin hiçbirinde, insan sağlığına zarar verecek kimyasal koku salınımına dair bir tespit olmamıştır” diyen Yalçın Toy, bölgede Kayapa OSB’nin dışında, iki ayrı sanayi bölgesinin daha olduğunu, buralarda da çeşitli fabrikaların faaliyetler gösterdiğini, bu iki sanayi alanının denetiminin OSB dışında olduğunu vurguladı. Toy, şöyle devam etti:

“OSB’miz sınırları içinde kimyasal gaz salımı yapan firma bulunmamaktadır. Koku salınımı sebebiyle insan sağlığını etkileyecek, zarar verecek hiçbir sanayi kuruluşumuz olmadığı gibi, müdürlüğümüz hudutları içerisinde çevreye zarar verecek hiçbir sanayi kuruluşunun kurulmasına ve işletilmesine de müteşebbis heyet kararımız, ilgili kanun ve yönetmeliklerimiz gereği izin de verilmemektedir. Kayapa OSB’nin sınırlarındaki diğer iki bölgedeki fabrikalarla ilgili ise bizim bir sorumluluğumuz bulunmamaktadır.”

İnsan sağlığına duyarlıyız

Bölgedeki vatandaşların sağlığına sanayi bölgesi içinde çalışan tüm çalışanların sağlığı gibi duyarlılık gösterdiklerini de aktaran Başkan Yalçın Toy, insan sağlığına zarar veren koku şikayetine sebep olan bir işletme mevcutsa gerekeni yapmaya da hazır olduklarının altını çizdi.

Toplantıda söz alan Bursa Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. N. Kamil Salihoğlu da, Kayapa OSB’nin Yeşil OSB süreci hakkında bilgilendirme sunumu yaptı.