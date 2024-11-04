Bulgaristan’ın Işıklar köyünde 1935 yılında doğan Ali Durmaz, sanat okulundan mezun olduktan sonra ülkede artan baskılar sonucunda ailesiyle birlikte Türkiye’ye göç etti. 1950’li yıllarda bir torna atölyesinde çalışmaya başlayan Ali Durmaz, Durmazlar Makina’yı kurdu ve önce tekstil makineleri üretmeye başladı. Yıllar geçtikçe üretim yelpazesini genişleten Türkiye’nin ilk kollu makasını üretti.

Çemtaş Demir Çelik Fabrikası’nın da kurulmasına önderlik eden Durmaz, küçük atölyesini 15 bin metrekarelik modern bir üretim tesisine taşıdı. Türkiye’nin ilk makine ihracatını yaparak sektöre öncülük eden Ali Durmaz, ilk giyotin makası ve ilk hidrolik abkant presi de üreten isim oldu. 1980 yılına gelindiğinde ülkesinin üretim gücünü Hannover Türk ürünleri fuarında dünyaya tanıtarak Durmazlar’ı dijital teknolojiye taşıdı ve ilk CNC Hidrolik Abkant Presi banttan indirdi.

Türkiye’nin ilk Lazer Makinesini üretti

Duayen sanayici Ali Durmaz, Hedeflediği kalite anlayışını 1990 yılında sektörün ilk CE ve ISO 9001 sertifikalarına alarak tescilledi ve ilk hidrolik Punch Pres’i üretti. Makine sektöründe ilklerde imzası olan Durmaz’ın, Bursa sanayisine ve eğitimine yön verecek birçok kurum ve kuruluşta da emeği var. Durmaz, Bursa Serbest Bölgesi’nin (BUSEB) kurucu üyeliğini yaptı, Uludağ Üniversitesi Teknoloji Vakfı’nın kuruculuğuna öncülük ederek Ali Durmaz İlköğretim Okulu’nu eğitime kazandırdı. 2000’li yılara gelindiğinde Durmazlar Makine’yi yeni çağa, 25 bin ve 80 bin metrekarelik kapalı alanlarına sahip olan Başköy ve Bursa OSB fabrikalarına taşıdı ve Türkiye’de ilk Lazer Makinesini üretti.

Ali Durmaz, uzun yıllar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB) delege, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nda (BTSO) Meclis üyeliği, Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği’nde (BUSİAD) Yönetim Kurulu Üyeliği yaptı. Eğridereliler Derneği’ni kuran Durmaz, Bal-Böç Derneği’nin yönetiminde çalıştı ve Bursaspor Yönetim Kurulu’nda hizmet verdi.