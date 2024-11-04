Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), Bursa ekonomisinin nabzını tutmak adına üyeleri nezdinde Ekim 2024’te gerçekleştirdiği BUSİAD İktisadi Yönelim Anketi’nin sonuçlarını açıkladı.

Ankete göre firmalar, yıl sonunda faizde indirim bekliyor. Anket sonuçlarından önce çıkan notlar şöyle:

*Ankete katılan tüm firmaların mevcut ekonomik koşullardaki görünümünün, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak çok az da olsa ılımlı düzeyde iyileştiği, imalat sanayinde ise iyileşmenin ortalamaya göre biraz daha belirgin olduğu görülmektedir.

*Ankete katılan tüm firmalar, önümüzdeki üç ayda istihdam düzeyinde bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak biraz daha olumlu yönde görüş bildirmelerine rağmen büyük bir çoğunluğu durağanlığı işaret etmekte olup azalacağı yönünde de görüş bildirilmiştir.

*İhracat yapan firmalar, aynı istihdamda olduğu gibi gelecek üç aya ait ihracat siparişlerinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak çok azda olsa artış yönünde bir değişim göstermesini beklemekte olup ihracatlarının genelde aynı seviyede kalacağını belirtmişleridir.

*Firmaların bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak kur risklerinde bir artış olduğu görülmektedir. İmalat sanayinin bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak kur riskinde bir sıçrama izlenmektedir.

*Firmaların gelecek üç aylık dönemde TL cinsi kredi faiz oranına ilişkin beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak önemli ölçüde aşağı yönlü değişim göstermiştir.

*Firmaların yıl sonu yıllık üretici fiyatları enflasyonu beklentisi, bir önceki çeyreğe göre ortalama olarak artış yönünde değişim gösterirken söz konusu değişimin imalat sanayinde daha sınırlı olduğu izlenmektedir. Bu haliyle enflasyondaki gerilemenin henüz firmaların bekleyişlerine kalıcı olarak yansımadığı gözlenmektedir.

Küçükkayalar: Zorlu bir kışa girdiğimiz açık

Anket sonuçlarını değerlendiren BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, ekonomide sıkılaşmanın hissedildiğinin anket sonuçlarından da anlaşıldığını kaydederek, “Enflasyonun istenilen hızla düşmediği algısı önemli bir veri. Ayrıca, faiz indirimi beklentisi, bunun da enflasyonu tekrar hararetlendirme olasılığı da gelecekte bizi bekleyen önemli bir risk. Ücretler, istihdam ve hedef pazarlarımızdaki daralma ihtimali nedeniyle ihracat da üzerinde düşünülmesi gereken bir durum. Zorlu bir kışa girdiğimiz açık. Umalım ki hem ülkemizin karar alıcıları hem de şirket yöneticilerimiz bu kış şartlarına göre yol haritalarını doğru belirlesinler” dedi.