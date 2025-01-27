AYDIN DAĞTEKİN

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kasım 2024 dönemine ait yatırım teşvik verilerini açıkladı. Bakanlık verilerine göre, 2024 yılı Kasım ayında 954 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlendi. 954 adet Yatırım Teşvik Belgesinin toplam sabit yatırım tutarı 57,3 milyar TL olup, 19.779 kişilik istihdam öngörüldü. Bakanlık duyurusunda, şu bilgiler aktarıldı:

“Kasım ayında düzenlenen 954 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 913 adedi yerli firmalar, 41 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 46,1 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 11,2 milyar TL’dir. 2024 yılı Kasım ayında verilen teşvik belgelerinin 346 adedi I. Bölgede, 162 adedi II. Bölgede, 107 adedi III. Bölgede, 76 adedi IV. Bölgede, 64 adedi V. Bölgede, 196 adedi VI. Bölgede ve 3 adedi Muhtelif Bölgelerdedir. Öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 21,3 milyar TL’si I. Bölgede, 9 milyar TL’si II. Bölgede, 5,6 milyar TL’si III. Bölgede, 7,3 milyar TL’si IV. Bölgede, 8,1 milyar TL’si V. Bölgede, 5,7 milyar TL’si VI. Bölgede ve 342 milyon TL’si Muhtelif Bölgelerdedir.

2024 yılı Kasım ayında düzenlenen 954 adet belgenin 584 adedi komple yeni yatırım, 300 adedi tevsi, 70 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Kasım ayında yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 57,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 37,7 milyar TL’si komple yeni yatırım, 14,8 milyar TL’si tevsi ve 4,8 milyar TL’si de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Kasım ayında verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 57,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 13,5 milyar TL’si Enerji sektöründe, 14,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 27,2 milyar TL’si İmalat sektöründe, 1,2 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 1,2 milyar TL’si Tarım sektöründedir.

Kasım ayında düzenlenen 954 adet yatırım teşvik belgesinin 750 adedi Bölgesel, 204 adedi Genel mahiyete sahiptir. Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 57,3 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 37,6 milyar TL’si Bölgesel, 19,8 milyar TL’si Genel mahiyetteki yatırımlara aittir.

Ocak-Kasım Dönemi

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 935,6 milyar TL olan toplam 10.486 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen belgelerde 222.011 kişilik istihdam öngörülmektedir.

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 10.486 adet Yatırım Teşvik Belgesinin 10.094 adedi yerli firmalar, 392 adedi yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Yerli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 831,9 milyar TL olurken, yabancı sermayeli firmalar için düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 103,7 milyar TL’dir.

2024 yılının Ocak-Kasım döneminde verilen teşvik belgelerinin 3.930 adedi I. Bölgede, 1.944 adedi II. Bölgede, 1.330 adedi III. Bölgede, 950 adedi IV. Bölgede, 650 adedi V. Bölgede, 1.620 adedi VI. Bölgede ve 62 adedi ise Muhtelif Bölgelerdedir.

Teşvik belgelerinde öngörülen toplam sabit yatırım tutarının ise 411,1 milyar TL’si I. Bölgede, 156 milyar TL’si II. Bölgede, 120,2 milyar TL’si III. Bölgede, 78,6 milyar TL’si IV. Bölgede, 65,2 milyar TL’si V. Bölgede, 66,8 milyar TL’si VI. Bölgede ve 37,8 milyar TL’si ise Muhtelif Bölgelerdedir.

2024 yılı Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 10.486 adet belgenin 6.571 adedi komple yeni yatırım, 3.116 adedi tevsi, 799 adedi de diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır. Ocak-Kasım döneminde yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 935,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 575 milyar TL’si komple yeni yatırım, 227 milyar TL’si tevsi ve 133,6 milyar TL’si ise diğer mahiyetlerdeki yatırımlardan oluşmaktadır.

Ocak-Kasım döneminde verilen yatırım teşvik belgelerinde öngörülen 935,6 milyar TL’lik toplam sabit yatırım tutarının 177,2 milyar TL’si Enerji sektöründe, 186,2 milyar TL’si Hizmetler sektöründe, 538,5 milyar TL’si İmalat sektöründe, 17,3 milyar TL’si Madencilik sektöründe ve 16,5 milyar TL’si ise Tarım sektöründedir.

Ocak-Kasım döneminde düzenlenen 10.486 adet yatırım teşvik belgesinin 8.264 adedi Bölgesel (Bölgesel mahiyetteki yatırımların 234 adedi Cazibe Merkezi Programı kapsamında düzenlenmiştir), 2.198 adedi Genel ve 24 adedi ise Stratejik (13 adedi Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır). Yatırım teşvik belgelerinde öngörülen toplam 935,6 milyar TL’lik sabit yatırım tutarının 642,1 milyar TL’si Bölgesel (25,5 milyar TL’si Cazibe Merkezi Programı kapsamında), 24,6 milyar TL’si Genel ve 43,8 milyar TL’si Stratejik (5,4 milyar TL’si Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi kapsamındadır) mahiyetteki yatırımlara aittir.

20.06.2012 tarihinden Kasım 2024 sonuna kadar 96.112 adet Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Düzenlenen Yatırım Teşvik Belgelerinin 92.186 adedi yerli firmalar, 3.926 adedi de yabancı sermayeli firmalar tarafından alınmıştır. Bu dönemde yerli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 10,5 trilyon TL olurken, yabancı sermayeli firmalara düzenlenen belgelerde öngörülen toplam sabit yatırım tutarı ise 2 trilyon TL’dir.”