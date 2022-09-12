Yeşil ekonomi konuşuldu

BUSİAD Avrupa Yeşil Mutabakatı Görev Gücü Başkanı Hüsamettin Çoban’ın moderatörlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, TAİDER Yönetim Kurulu Başkanı Tekin Urhan İpeker AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, HKTM Yönetim Kurulu Başkanı Tunç Atıl ve TOFAŞ Direkt Malzeme Satınalma Müdürü Ferruh Arar, “Yeni Yeşil Ekonomi ve İyi Uygulama Örnekleri” hakkında bilgiler verdi. BUSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Buğra Küçükkayalar, “Biz Bursa için sürdürülebilir olmayı tarım, turizm ve sanayi dengesinde görüyoruz. Yoğunluğu artırmayacak, dijital ve yeşil ekonomi dönüşümlerini gerçekleştirmiş, tarım alanlarını koruyan, katma değeri yüksek ürünler üreten bir sanayi ile yine yeşil ekonomi ve dijitalleşmeyi kullanan bir tarımsal üretimin yan yana olabileceği görüşündeyiz” diye konuştu.

Yeşil ekonomi meselesinin bir vicdan muhasebesi haline gelmesi gerektiğini dile getiren İpeker AŞ. Yönetim Kurulu Üyesi İhsan İpeker, yeşil ekonomiye geçişin yaptırımlarla değil, aynı havayı soluduğumuz, aynı domatesi yediğimiz gerçeğini kavramakla mümkün olacağını da ifade ederek, “Mesele limitli bir yaşam gerçeğini anlamakta. Zihniyetlerin değişmesi gerekir” dedi.