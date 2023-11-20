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Yenilişim ve Yapay Zeka
İş Dünyası 20.11.2023, 21:07
Bursa Sanayicileri ve İşinsanları Derneği (BUSİAD), “Yenilişim ve Yapay Zeka” konulu sempozyum düzenleyecek.
13. Bursa Yenilikçilik ve Yaratıcılık Sempozyumunu BUSİAD Dijital Dönüşüm Yenilikçilik ve Yaratıcılık Uzmanlık Grubu ve Bursa Uludağ Üniversitesi iş birliği ile 7 Aralık 2023 Perşembe günü Podyum Davet’te “Yenilişim ve Yapay Zeka” konu başlığıyla gerçekleştirilecek.
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