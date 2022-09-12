“Yeni başarı hikayelerini hep birlikte yazacağız”

BTSO Meclis ve Meslek Komitesi ile Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin yanı sıra iş dünyası kuruluşlarının temsilcileri, OSB başkanları ve SİAD’ların yöneticilerinin yer aldığı 1.000’i aşkın iş insanının katıldığı programda Baş- kan İbrahim Burkay, son 10 yılda yaptığı çalışmaları ve gelecek hedeflerine ilişkin detaylı bir sunum yaptı.

HAYATA GEÇEN PROJELERİ ANLATTI

Başkan Burkay, BTSO öncülüğünde Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK destekleriyle Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi’nin (GUHEM) hayata geçtiğini, Uludağ Yaşam Boyu Eğitim Merkezi’nin iş dünyasının en önemli referans merkezlerinden birisi olarak kurgulandığını dile getirdi.

Burkay, DOSAB’daki BTSO Teknoloji ve Eğitim Adası’nda yer alan BUTGEM, BUTEKOM, Model Fabrika, BTSO Mutfak Akademi, MESYEB ve EVM’nin iş dünyasına önemli hizmetler sunduğunu ifade etti. Küresel Fuar Acentesi ve UR-GE projeleri gibi ihracat odaklı hamleler yaptıklarını anlatan Burkay, Lojistik AŞ ve BTSO Tahkim ve Arabuluculuk Merkezi’nin de faaliyete geçtiğini söyledi. BTSO Akademi Projesi ile 90 binden fazla çalışan ve yöneticiye farklı alanlarda eğitimler verdiklerini söyleyen Başkan Burkay, Türkiye’nin yüksek teknolojili ilk OSB’si olan TEKNOSAB Projesi’nde fabrika inşaatlarının sürdüğünü ve birçok fabrikada çarkların dönmeye başladığını dile getirdi.

YENİ DÖNEM YENİ HEDEFLER

Yeni dönem mottosunu ‘Kendine İnan Ülkene Güven’ olarak açıklayan Başkan Burkay, yeni döneme ilişkin hedeflerini de iş insanlarıyla paylaştı.

Yüksek Teknoloji Üniversitesi, Serbest Ticaret Bölgesi ve Yeni Nesil Fuarcılık Merkezi kurmak istediklerini söyleyen Burkay, Gıda Tarım İhtisas Bölgesi, Lojistik Merkez, Organize Ticaret ve Organize Konut Bölgeleri için çalışmalar yapacaklarını ifade etti.

“BAŞARI HİKAYESİNİ HEP BİRLİKTE YAZACAĞIZ”

Burkay, “Bursa’yı en iyi bizler tarif edebiliriz. Dünyadaki yeni değişimi en hızlı okuyacak ve yakalayacak kent Bursa. Bunu ıskalamamamız lazım.

İş dünyamızın desteklerini alarak bu projeleri hayata geçirdik. Bizim ihtiyacımız olan Türkiye’nin kalkınması adına yol haritamızı bir bir hayata geçirmek. Bize gelen her projeye sahip çıkıyoruz. 70 komiteden arkadaşlarımızla bu bilinçle 1 Ekim’-de demokrasi şöleni havasında seçimlerimizi yapacağız. Yeni dönemde sadece Bursa’nın değil, Türkiye’nin başarı hikayesini hep birlikte yazacağız. Çünkü kendimize inanıyor, ülkemize güveniyoruz.”