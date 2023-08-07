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UTİB, New York’ta iki fuara birden katıldı

İş Dünyası 07.08.2023, 21:03
UTİB, New York’ta iki fuara birden katıldı

Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, son yılların yükselen pazarı ABD’de tanıtım çalışmala­rını tüm hızıyla sürdürü­yor. New York’ta eş zamanlı düzenlenen Pre­miere Vision New York ve Functional Fabric Fuar­ları’na katılan Türk firma­ları, tasarım, moda ve trend gücünü bir kez daha gösterdi.

Her iki fuara da milli ka­tılım organizasyonu dü­zenleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) trend alanı ve info standı ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.

Moda ve tekstil sektö­ründeki son trendlerin ve yenilikçi ürünlerin sergi­lendiği prestijli bir plat­form olan Premiere Vision New York Fuarı, 18-19 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirildi. Katılımcı­lar, etkinlik boyunca elde ettikleri deneyimlerle pro­jelerine yön verme ve iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakaladı.

Bu yıl 45’incisi düzenle­nen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazır Giyim ve Konfek­siyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve 50 Türk firma katılım gösterdi.

Türkiye’nin gururu olan milli katılımcılar, etkinli­ğin en dikkati çeken ve ba­şarılı stantları arasında yer aldı.

UTİB’in milli katılım or­ganizasyonunda yer alan 34 firma, kaliteli ürünleri ve çarpıcı tasarımlarıyla büyük ilgi odağı oldu.

Bireysel katılımcılar da kendi alanlarında özgün ürünlerini tanıtarak etkinliğe değer kattı.

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