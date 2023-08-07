UTİB, New York’ta iki fuara birden katıldı
Türk tekstil ve hazır giyim sektörü, son yılların yükselen pazarı ABD’de tanıtım çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. New York’ta eş zamanlı düzenlenen Premiere Vision New York ve Functional Fabric Fuarları’na katılan Türk firmaları, tasarım, moda ve trend gücünü bir kez daha gösterdi.
Her iki fuara da milli katılım organizasyonu düzenleyen Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) trend alanı ve info standı ise ziyaretçilerin ilgi odağı oldu.
Moda ve tekstil sektöründeki son trendlerin ve yenilikçi ürünlerin sergilendiği prestijli bir platform olan Premiere Vision New York Fuarı, 18-19 Temmuz’da New York’ta gerçekleştirildi. Katılımcılar, etkinlik boyunca elde ettikleri deneyimlerle projelerine yön verme ve iş birliklerini güçlendirme fırsatı yakaladı.
Bu yıl 45’incisi düzenlenen fuara Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), Ege Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (EHKİB) ve 50 Türk firma katılım gösterdi.
Türkiye’nin gururu olan milli katılımcılar, etkinliğin en dikkati çeken ve başarılı stantları arasında yer aldı.
UTİB’in milli katılım organizasyonunda yer alan 34 firma, kaliteli ürünleri ve çarpıcı tasarımlarıyla büyük ilgi odağı oldu.
Bireysel katılımcılar da kendi alanlarında özgün ürünlerini tanıtarak etkinliğe değer kattı.