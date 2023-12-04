Üniversite-sanayi işbirliği güçleniyor

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz başkanlığındaki heyet Oyak Renault’un Bursa’daki fabrikasını ziyaret etti. Oyak Renault Genel Müdürü Kaan Özkan ve yöneticiler, BUÜ heyetine fabrikayı gezdirdiler. Ziyarette üniversite-sanayi iş birliği kapsamında bugüne kadar yürütülen işbirlikleri değerlendirilirken, uzun vadede yapılacak yeni işbirlikleri konusunda fikir alışverişinde bulunuldu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz üniversite-sanayi iş birliğinin önemini vurgulayarak; “TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında Oyak Renault ile değerli iş birliklerine imza attık. Otomotiv Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği ve Makina Mühendisliği’nde görev yapan akademisyenlerimizin katkıları ile yürütülen projelerimiz oldu ve halen devam eden projelerimiz var.

Endüstri Mühendisliği Bölümümüz ile uzun dönem staj programımız devam ediyor. Mevcut çalışmaların her geçen gün daha da artacağına ve birlikte projeler üretmeye, projelerden de katma değeri yüksek ürünler çıkarmaya devam edeceğimize gönülden inanıyorum” dedi.