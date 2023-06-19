Ulaşım projesine TÜBİTAK desteği

Bursa Uludağ Üniversitesi’nde (BUÜ) görev yapan akademisyenlerin hazırladığı TÜBİTAK projeleri destek görmeye devam ediyor. Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Celalettin Yüce’nin yürütücüsü olduğu, Prof. Dr. Fatih Karpat ve Prof. Dr. Necmettin Kaya’nın araştırmacı olarak yer aldığı “Metrobüs Gövde Karkasının Hafifletilmesine Yönelik Ar-Ge Projesi”, TÜBİTAK-TEYDEB-1505 Üniversite-Sanayi İş birliği Destek Programı kapsamında desteklenmeye uygun görüldü.

Doç. Dr. Celalettin Yüce; Avrupa Birliği Yeşil Mutabakat Eylem Planı öncelikli alanlarından “Sürdürülebilir Akıllı Ulaşım” başlığı kapsamında değerlendirilen projede, metrobüs gövde karkasında yeni nesil malzemelerin uygun tasarımlar eşliğinde kullanılması ve optimum kaynak parametrelerinde birleştirilmesi ile hafifletmenin öngörüldüğünü açıkladı. Doç. Dr. Yüce, Ulaşım İç ve Dış Ticaret A. Ş’nin müşteri kuruluş olarak yer aldığı proje sonucunda daha az yakıt tüketen ve elektrik altyapısına uygun gövdeleri geliştirmeyi hedeflediklerini söyledi. Doç. Dr. Celalettin Yüce; “ İstanbul’da günde 1 milyon yolcu taşıyan yerli metrobüslerin hafifletilmesi sayesinde yakıt maliyetinin ve karbon salınımının azaltılması gibi önemli ulusal kazanımlarının amaçlandığı bu projede BUÜ Makine Mühendisliği Bölümünden araştırmacı ve bursiyerlerin bilgi birikiminden faydalanılacak” dedi.