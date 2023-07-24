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Türkiye’nin itici gücü sanayi olacak
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.
İş Dünyası 24.07.2023, 21:28
Toplantıda konuşan Bakan Kacır, sanayinin çarklarının hiç durmadan daha hızlı dönmesi için gerekli her türlü adımı atmaya hazır olduklarını belirterek, “Teknoloji üreten, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda sanayimizi Türkiye Yüzyılı’nın itici gücü yapmakta kararlıyız” dedi.
Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, organize sanayi bölgelerinin önceliğinin yatırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, “Devletten en öncelikli beklentimiz, üretimin önündeki engellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde” dedi.
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