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Türkiye’nin itici gücü sanayi olacak

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Genişletilmiş Yönetim Kurulu Toplantısı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nde (TOBB), Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

İş Dünyası 24.07.2023, 21:28
Türkiye’nin itici gücü sanayi olacak

Toplantıda konuşan Bakan Kacır, sana­yinin çarklarının hiç durmadan daha hızlı dönmesi için gerekli her türlü adımı at­maya hazır olduklarını belirterek, “Tekno­loji üreten, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda sanayimizi Türkiye Yüzyı­lı’nın itici gücü yapmakta kararlıyız” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, or­ganize sanayi bölgelerinin önceliğinin ya­tırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, “Devletten en önce­likli beklentimiz, üretimin önündeki en­gellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde” dedi.

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