Türkiye’nin itici gücü sanayi olacak

Toplantıda konuşan Bakan Kacır, sana­yinin çarklarının hiç durmadan daha hızlı dönmesi için gerekli her türlü adımı at­maya hazır olduklarını belirterek, “Tekno­loji üreten, güçlü Türkiye hedefimiz doğrultusunda sanayimizi Türkiye Yüzyı­lı’nın itici gücü yapmakta kararlıyız” dedi.

Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK) Başkanı Memiş Kütükcü ise, or­ganize sanayi bölgelerinin önceliğinin ya­tırım, üretim, istihdam ve ihracat olduğunu belirterek, “Devletten en önce­likli beklentimiz, üretimin önündeki en­gellerin kaldırılması, işletmelerin rekabetçiliğini artıracak yeni reformların hızla hayata geçirilmesi yönünde” dedi.